Maltempo in Toscana | emessa una nuova allerta meteo

La Toscana si prepara a una nuova giornata di pioggia e forti temporali. La Protezione civile ha prorogato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su tutta la regione, soprattutto sulla costa e nelle zone dell’Arcipelago. Le precipitazioni continuano e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Il maltempo insiste sulla nostra regione. E' stata infatti prorogata dalla sala operativa della Protezione civile regionale l'allerta gialla per rischio idrogeologico su Toscana occidentale, costa e Arcipelago e per rischio idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di domani.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Toscana Maltempo Continua la pioggia in Toscana: emessa nuova allerta meteo La Toscana è interessata da un flusso umido e mite proveniente dal sud, che ha causato piogge e temporali nella regione. Maltempo in Toscana, ancora pioggia: scatta una nuova allerta meteo La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia forte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Maltempo in Toscana e allagamenti a Carrara Ultime notizie su Toscana Maltempo Argomenti discussi: Maltempo, in Toscana allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico; Allerta Meteo Toscana, ancora pioggia domani: le zone colpite; Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessate; Maltempo Livorno: emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Maltempo in Toscana, allerta gialla sul nord-ovest della Toscana per martedì 3 febbraioParticolare attenzione ai fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese: allerta per rischio idrogeologico. Attese precipitazioni anche sul resto della regione ... corrierefiorentino.corriere.it Maltempo in Toscana: pioggia e vento, scatta l’allerta gialla martedì 3. Le zone a rischioFIRENZE – Una nuova fase di maltempo sta per interessare la Toscana. Tra stasera, lunedì 2 e domani, martedì 3 febbraio 2026, sono previste piogge consistenti soprattutto sulle province settentrionali ... firenzepost.it Maltempo in Toscana - Strade come fiumi e traffico in tilt - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.