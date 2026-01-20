Maltempo il ciclone Harry si abbatte sull’Italia | il mare invade le strade onde fino a 10 metri

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade. La perturbazione, ancora attiva, sta interessando Sicilia, Sardegna e le coste calabresi, determinando criticità e disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantirsi sicurezza durante questa fase di forte instabilità atmosferica.

Il Mediterraneo centrale è stretto nella morsa di una perturbazione violentissima che non accenna a placarsi, flagellando con furia cieca la Sicilia, la Sardegna e le coste della Calabria. Un bollettino di guerra che nelle ultime 24 ore ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in ben "640 interventi, 380 in Sicilia, 170 in Sardegna e 90 in Calabria". Le notizie più drammatiche arrivano però dalla Tunisia e dalle zone interne sarde: a Moknine, nel governatorato di Monastir, si registrano "due morti per il maltempo", mentre nell'Ogliastra si vive col fiato sospeso per "due pastori dispersi a seguito dell'esondazione di un corso d'acqua nelle campagne di Urzulei".

