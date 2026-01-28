Maltempo sull’Italia onde fino a 5 metri su Sardegna e Sicilia occidentale | piogge vento forte e allerta anche in Calabria

Il maltempo continua a colpire l’Italia e si intensifica con onde che arrivano fino a cinque metri sulle coste di Sardegna e Sicilia occidentale. Piogge intense e vento forte non mollano, e le allerte sono attive anche in Calabria. Le condizioni rimarranno instabili almeno fino alla fine del weekend, con possibilità che il maltempo si protragga per altre due settimane. La situazione resta critica in molte zone, mentre le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle allerte.

Durerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni ha colpito tutta l’ Italia. Non è escluso, inoltre, che il periodo piovoso possa prolungarsi fino a due settimane, interessando non solo il nostro Paese ma gran parte del continente europeo. Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la fase perturbata resterà dominante ancora a lungo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni «Dopo un mercoledì ciclonico con un minimo pressorio sul Golfo Ligure e diffuso maltempo al Centro-Nord – spiega Tedici – da giovedì le precipitazioni diventeranno più frequenti al Sud, mentre sul Triveneto persisteranno fenomeni residui. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Un'intensa perturbazione sta interessando Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando mareggiate, piogge abbondanti e danni diffusi.

Le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna sono ancora sotto stretta allerta a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

