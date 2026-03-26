Nella mattinata di giovedì, si sono verificati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine, in prossimità di Venezia Mestre. Nel frattempo, il maltempo ha provocato un’allerta vento con raffiche fino a 147 kmh in Friuli e abbondanti nevicate in montagna. I vigili del fuoco sono intervenuti in 164 occasioni per gestire le conseguenze delle precipitazioni.

NORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 9 la situazione è tornata alla normalità, fa sapere Trenitalia. In Friuli Venezia Giulia la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per le forti raffiche di vento previste in corso di giornata, soprattutto in quota. In Veneto si registrano complessivamente 164 interventi dei vigili del fuoco tra la notte di mercoledì 25 marzo e la mattina di giovedì 26, dei quali 82 già conclusi alle 11. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta per il vento: raffica a 147 km orari in Friuli. Nevicate abbondanti in montagna e 164 interventi dei vigili del fuoco

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