Maltempo allerta per il vento | raffica a 147 km orari in Friuli Nevicate abbondanti in montagna

Nella mattinata di giovedì, il maltempo ha causato rallentamenti ai treni sulla linea tra Trieste e Venezia, vicino a Venezia Mestre. In Friuli, un’allerta vento ha segnalato raffiche fino a 147 kmh, mentre le zone di montagna hanno registrato nevicate abbondanti. La circolazione ferroviaria ha subito ritardi e interruzioni in alcune tratte a causa delle condizioni atmosferiche avverse.

NORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i Regionali che per Intercity e Alta velocità. Dalle 9 la situazione è tornata alla normalità, fa sapere Trenitalia. In Friuli Venezia Giulia la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per le forti raffiche di vento previste in corso di giornata, soprattutto in quota. Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali pericolanti a causa delle raffiche di vento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta per il vento: raffica a 147 km orari in Friuli. Nevicate abbondanti in montagna Articoli correlati Maltempo, allerta per il vento: raffica record a 216 km orari in FriuliNORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi... Maltempo, treni in ritardo fino a 50 minuti. Allerta per il vento: raffica record a 216 km orari in FriuliNORDEST - Nella mattinata di giovedì si sono riscontrati rallentamenti alla circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia via Udine nei pressi... Tutti gli aggiornamenti su Maltempo allerta per il vento raffica a... Temi più discussi: Maltempo. Allerta arancione per rischio vento forte; Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria, Sicilia e Basilicata: scuole chiuse; Maltempo, allerta arancione sulla Calabria anche domani; Maltempo in Toscana, allerta gialla per vento e mareggiate (ma c'è anche quella neve in 33 comuni). Maltempo, treni in ritardo fino a 50 minuti. Alberi e pali pericolanti in Veneto. Allerta per il vento in FriuliNORDEST - Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi e pali ... ilgazzettino.it Maltempo, allerta meteo domani mercoledì 25 marzo per forte vento: le regioni colpiteIl Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per il forte vento che colpirà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, diverse ... fanpage.it Maltempo nel padovano e neve sui colli/ Colpo di coda dell’inverno nel Padovano. Disagi per il vento che ha fatto cadere alberi e rami. Si registra anche qualche allagamento L'articolo è nel primo commento - facebook.com facebook Maltempo, cade un ramo per il vento, donna ferita a Castelletto x.com