Epifania di maltempo sull’Italia | allerta arancione a Roma piogge intense e neve a bassa quota al Centro-Sud
L’Epifania porta condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell’Italia, con allerta arancione a Roma, piogge intense e nevicate a bassa quota nel Centro-Sud. Le condizioni climatiche stanno interessando diverse regioni, richiedendo attenzione e precauzioni per le aree più colpite. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le misure di sicurezza necessarie.
L’Epifania sta trascorrendo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge, temporali e nevicate fino a quote collinari che stanno interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud. Per la giornata di oggi è stata diramata un’ allerta arancione meteo-idrogeologica su settori del Lazio e del Molise, mentre resta allerta gialla su dieci regioni, dalle Marche alla Sicilia. Secondo le previsioni, le precipitazioni continueranno a colpire in modo significativo le aree tirreniche centro-meridionali, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento sostenute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
