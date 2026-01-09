Maltempo a Reggio Calabria scatta l' allerta gialla | previsti temporali e venti di burrasca

A Reggio Calabria è stata diramata l’allerta gialla a causa delle condizioni di maltempo previste nei prossimi giorni. Sono attesi temporali, raffiche di vento di burrasca e possibili disagi sul territorio metropolitano. La situazione è causata da una vasta area di bassa pressione che interessa principalmente le regioni del centro-sud Italia, con conseguenti fenomeni meteorologici intensi e persistenti. È consigliato seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie.

Maltempo in arrivo anche a Reggio Calabria e sul territorio metropolitano. Una vasta area di bassa pressione porta condizioni di tempo perturbato sull'Italia, con piogge intense sui settori tirrenici meridionali e venti di burrasca sulle regioni centro-meridionali, specialmente su quelle del.

Ancora maltempo in Calabria, allerta gialla su gran parte della regione - Maltempo con temporali al Sud, venti fino a burrasca e mareggiate al Centro- corrieredellacalabria.it

Continua ondata di maltempo sulla Calabria, prevista allerta gialla con venti di burrasca e mareggiate - Anche la Calabria continua ad essere investita dal maltempo con piogge e forti venti. lametino.it

Maltempo Calabria, freddo intenso e grandi piogge sulle coste. Bufere di neve a bassa quota, montagne sommerse (ed è solo l’inizio…) pioggia forte a Reggio con appena +6°C in riva al mare nella città più mite della Regione. Tantissima neve in Aspromonte - facebook.com facebook

