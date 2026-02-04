Il maltempo in Campania ha causato disagi nei collegamenti marittimi verso Ischia e Procida. Diverse corse dei mezzi veloci sono state sospese, lasciando molti pendolari e turisti in attesa sulle banchine. Le condizioni del mare agitato hanno reso impossibili le traversate, creando caos e confusione tra chi doveva spostarsi. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno lavorando per ripristinare i collegamenti il prima possibile.

Maltempo in Campania: sospese diverse corse dei mezzi veloci e alcuni traghetti per Ischia e Procida. Collegamenti marittimi difficili. Prosegue l’ondata di maltempo in Campania e anche oggi si registrano difficoltà nei collegamenti marittimi verso le isole di Ischia e Procida. Dopo i primi segnali della giornata di ieri, le condizioni del mare continuano a creare disagi a chi deve spostarsi via nave. Le avverse condizioni meteomarine hanno infatti portato alla sospensione di numerose corse dei mezzi veloci diretti verso entrambe le isole del Golfo di Napoli. In particolare, risultano cancellati alcuni collegamenti in traghetto tra Procida e Pozzuoli, sia in partenza che in arrivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Maltempo in Campania, disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e Procida

Approfondimenti su Maltempo Campania

Sono ripresi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con la riattivazione dei traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Maltempo Campania

Argomenti discussi: Maltempo: doppia allerta meteo in Campania, massima attenzione per temporali e venti forti; Dopo una breve tregua torna il maltempo: allerta meteo per temporali e venti forti; Maltempo in Campania, difficili i collegamenti per le isole del Golfo di Napoli. Crollano due alberi, nel capoluogo e a Ischia; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Maltempo in Campania, disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e ProcidaMaltempo in Campania: sospese diverse corse dei mezzi veloci e alcuni traghetti per Ischia e Procida. Collegamenti marittimi difficili. 2anews.it

Campania, scatta l’allerta meteoLa Regione Campania ha diramato un’avviso di allerta meteo gialla a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, e per le successive 24 ore. dailynews24.it

Maltempo in arrivo in Campania: allerta meteo gialla per temporali #allertameteo #campania #CentriOperativiComunali #centrofunzionale #COC #protezionecivile #Temporali - facebook.com facebook

#Maltempo #Campania, sprofondano le strade: voragini a #Napoli e a Salerno x.com