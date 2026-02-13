Baccini | I lupi sono usciti dalla Riserva e sono arrivati nella pineta di Fregene

I lupi sono usciti dalla Riserva e sono arrivati nella pineta di Fregene, causando preoccupazione tra i residenti. Le ultime segnalazioni indicano che alcuni esemplari sono stati visti aggirarsi tra gli alberi, mettendo in allarme gli abitanti del quartiere. La presenza di questi animali selvatici, fino a poco tempo fa confinati nella riserva, ora si sta facendo più frequente, rendendo necessarie maggiori attenzioni.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Sono giorni di fermento a Fregene, dopo gli avvistamenti di lupi nella pineta monumentale ( leggi qui ). A essere segnalato, in particolare, è un branco di sei esemplari. Le segnalazioni arrivate dai cittadini, rimbalzate anche sui social e tra i residenti, hanno spinto il Comune a disporre la chiusura temporanea della Pineta al pubblico, in attesa di condizioni di maggiore sicurezza e di indicazioni operative per gestire la presenza degli animali. Una scelta precauzionale, legata anche al fatto che l’area è quotidianamente attraversata da famiglie, sportivi e proprietari di cani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale.

La Pineta Monumentale di Fregene è stata chiusa al pubblico da oggi, 12 febbraio, e resterà chiusa fino a nuovo ordine.

