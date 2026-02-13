Baccini | I lupi sono usciti dalla Riserva e sono arrivati nella pineta di Fregene

Da cdn.ilfaroonline.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lupi sono usciti dalla Riserva e sono arrivati nella pineta di Fregene, causando preoccupazione tra i residenti. Le ultime segnalazioni indicano che alcuni esemplari sono stati visti aggirarsi tra gli alberi, mettendo in allarme gli abitanti del quartiere. La presenza di questi animali selvatici, fino a poco tempo fa confinati nella riserva, ora si sta facendo più frequente, rendendo necessarie maggiori attenzioni.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Sono giorni di fermento a Fregene, dopo gli avvistamenti di lupi nella pineta monumentale ( leggi qui ). A essere segnalato, in particolare, è un branco di sei esemplari. Le segnalazioni arrivate dai cittadini, rimbalzate anche sui social e tra i residenti, hanno spinto il Comune a disporre la chiusura temporanea della Pineta al pubblico, in attesa di condizioni di maggiore sicurezza e di indicazioni operative per gestire la presenza degli animali. Una scelta precauzionale, legata anche al fatto che l’area è quotidianamente attraversata da famiglie, sportivi e proprietari di cani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su baccini lupi

Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale

Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale.

Chiusa la Pineta Monumentale di Fregene: avvistati 6 lupi

La Pineta Monumentale di Fregene è stata chiusa al pubblico da oggi, 12 febbraio, e resterà chiusa fino a nuovo ordine.

Ultime notizie su baccini lupi

Argomenti discussi: Avvistato un branco di sei lupi: chiusa la pineta monumentale; Branco di sei lupi avvistato nella pineta di Fregene: area off-limits; Fiumicino: branco lupi a Fregene, chiusa la pineta, i residenti ora tutelarli; Lupi in pineta, Strocchi: Ordinanza non basta, servono interventi.

baccini i lupi sonoBaccini: I lupi sono usciti dalla Riserva e sono arrivati nella pineta di FregeneIl sindaco di Fiumicino: Il branco avvistato nel corso degli interventi di ristrutturazione già in corso per la messa in sicurezza della pineta ... ilfaroonline.it

Avvistato un branco di sei lupi: chiusa la pineta monumentaleLa decisione è stata presa dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. La Legione carabinieri Lazio della stazione di Fregene, infatti, ha scritto proprio all’amministrazione comunale per comunicare che, ... romatoday.it