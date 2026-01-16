Crociere Civitavecchia segna record in Italia | oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025

Nel 2025, il porto di Civitavecchia ha raggiunto un nuovo record di traffico crocieristico, con oltre 3,5 milioni di passeggeri. Questo risultato, confermato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, testimonia l'importanza crescente di Civitavecchia come punto di partenza e arrivo per le crociere in Italia. Un dato che riflette l'evoluzione del settore e l'interesse crescente dei viaggiatori verso questa destinazione.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale registra nel 2025 un nuovo risultato storico per il traffico crocieristico. Con oltre 3,5 milioni di passeggeri (3.556.559) transitati nel porto di Civitavecchia, lo scalo laziale si conferma primo porto crocieristico d'Italia e al vertice anche in Europa. Il dato rappresenta un nuovo record assoluto per il sistema portuale italiano (superando per la prima volta la soglia dei 3,5 milioni di crocieristi e archiviando il primato precedente, dello scorso anno, appartenente sempre al Porto di Roma) e consolida il ruolo strategico di Civitavecchia nel panorama mondiale delle crociere, sia come porto di transito sia, soprattutto, come porto di imbarco e sbarco (home port). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crociere, Civitavecchia segna record in Italia: oltre 3,5 milioni di passeggeri nel 2025 Leggi anche: Crociere, nel 2026 attesi oltre 400mila passeggeri a Salerno Leggi anche: Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell’8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crociere, Civitavecchia segna il nuovo record assoluto in Italia:oltre 3,5 mln di passeggeri nel 2025 - Il numero uno di Molo Vespucci Latrofa: «È la dimostrazione concreta del valore strategico delle crociere per il porto, il territorio e il Sistema Paese» ... civonline.it

Latrofa (AdSP): "Porto di Civitavecchia segna record 2025: +2,81% di crocieristi e nuove prospettive" - 'Oltre 3,55 milioni di crocieristi sono transitati a Civitavecchia nel 2025, segnando un aumento del 2,81% rispetto all'anno precedente. adnkronos.com

Porti, Portelli (Rct): “I numeri record di Civitavecchia nascono da un percorso iniziato nel 2007” - Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

TASSA SUI CROCIERISTI. Usb scrive al Sindaco di Civitavecchia. Da diverso tempo è in corso un vivace dibattito circa la necessità di assicurare alle città portuali finanziamenti aggiuntivi, derivati dall’enorme movimento passeggeri di traghetti e crociere ch - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.