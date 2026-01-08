Toscana aeroporti nuovo record | 9,8 milioni di passeggeri nel 2025 Carrai | Ora masterplan di Pisa e nuova pista a Firenze

Nel 2025, gli aeroporti toscani hanno registrato un record di 9,8 milioni di passeggeri, sottolineando l'importanza crescente della mobilità nel territorio. Carrai evidenzia la necessità di completare gli investimenti infrastrutturali, come l’ampliamento di Pisa e il nuovo terminal di Firenze, per rispondere efficacemente alla domanda di trasporto, favorendo sviluppo e sostenibilità.

"L'urgenza di portare a compimento gli investimenti infrastrutturali pianificati, dall'ampliamento del terminal di Pisa alla realizzazione del Masterplan di Firenze, non è più solo un obiettivo strategico, ma una risposta doverosa a una domanda di mobilità che il nostro territorio esprime con forza e che noi siamo pronti a soddisfare con efficienza e sostenibilità, generando al contempo un concreto impatto positivo per il territorio"

Aeroporti: Firenze e Pisa, record storico passeggeri settembre - Toscana Aeroporti, società quotata a Borsa Italiana che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, fa un risultato mensile storico nel mese di settembre 2025, avvicinando la soglia del milione di ... ansa.it

