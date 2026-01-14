Malen Juve l’affare sfuma definitivamente Il giocatore ha detto sì alla Roma I dettagli del trasferimento

Malen Juve non sarà più un'opzione per la Juventus, poiché ha accettato l'offerta della Roma. Il trasferimento dell'olandese si è concretizzato, chiudendo definitivamente la possibilità di vederlo in maglia bianconera. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le implicazioni per le due società coinvolte.

