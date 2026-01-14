Malen Juve l’affare sfuma definitivamente Il giocatore ha detto sì alla Roma I dettagli del trasferimento
Malen Juve non sarà più un'opzione per la Juventus, poiché ha accettato l'offerta della Roma. Il trasferimento dell'olandese si è concretizzato, chiudendo definitivamente la possibilità di vederlo in maglia bianconera. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le implicazioni per le due società coinvolte.
Malen Juve, il giocatore non vestirà la maglia bianconera. L’olandese giocherà con la Roma. Il club giallorosso ha trovato tutti gli accordi. Il calciomercato di gennaio 2026 regala un colpo di scena che cambia la geografia dei top club italiani. Sebbene nelle ultime settimane si fosse parlato con insistenza di un possibile inserimento della Juve per Malen, il destino dell’attaccante olandese ha preso una direzione diversa, lasciando i bianconeri a bocca asciutta proprio sul traguardo. Donyell Malen è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. Nonostante l’interesse dei bianconeri, l’accelerazione decisiva è arrivata dalla Capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mainoo Napoli, il giocatore ha dato l’ok al trasferimento alla corte di Conte: cosa manca per chiudere l’affare
Leggi anche: Raspadori ha detto sì alla Roma: affare fatto
#Malen #Juve Le ultimissime x.com
#Malen #Juve Le ultimissime facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.