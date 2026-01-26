Per i 40 anni di Dragon Ball, Hans Zimmer ha composto la colonna sonora del nuovo cortometraggio. Questo progetto va oltre una semplice celebrazione, rappresentando una dedica sincera all’universo creato da Akira Toriyama. Un’opera che unisce musica e immagini per rendere omaggio a un’icona della cultura pop, mantenendo intatta la sobrietà e l’autenticità del suo significato.

Non è un semplice video celebrativo, ma una vera e propria lettera d’amore all’arte di Akira Toriyama. Il corto ripercorre i momenti iconici del manga con una qualità tecnica mai vista prima, fondendo animazione 2D d’eccellenza e CGI all’avanguardia. Ma a lasciare tutti senza fiato è stata la potenza delle note di Hans Zimmer. In breve: per celebrare i quattro decenni dal debutto su Weekly Shonen Jump, Toei Animation ha rilasciato un corto promozionale diretto da Naoki Miyahara con la direzione artistica di Chikashi Kubota. La vera sorpresa è la colonna sonora: il brano “ Infinite Future ” è stato composto da Hans Zimmer, segnando una collaborazione storica tra il mondo degli anime e il Re delle colonne sonore hollywoodiane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dragon Ball: Hans Zimmer firma la colonna sonora del nuovo corto per i 40 anni

