Malattia di Still scoperta la molecola che predice decorso e complicanze

È stata identificata una molecola che permette di prevedere l’andamento e le complicanze della malattia di Still, una rara patologia reumatologica che colpisce i bambini. La scoperta riguarda un esame del sangue che potrebbe facilitare la diagnosi precoce e la gestione clinica della condizione. La ricerca si basa su un’analisi di laboratorio condotta su pazienti affetti dalla malattia.

Potrebbe bastare un semplice esame del sangue per aiutare i medici a capire, fin dall’inizio, come evolverà la malattia di Still, rara patologia reumatologica dei bambini. Lo studio condotto dai ricercatori dell’area di Immunologia, reumatologia e malattie infettive del Bambino Gesù ha individuato nell’ interleuchina-18 (IL-18), una molecola del sistema immunitario, un indicatore del futuro andamento della malattia. La malattia di Still. La malattia di Still è una patologia rara che colpisce soprattutto i bambini e si manifesta con febbre molto alta, eruzioni cutanee, dolori articolari e infiammazione sistemica. Nel 10-20% dei casi la malattia può provare una complicanza grave, la sindrome di attivazione macrofagica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malattia di Still, scoperta la molecola che predice decorso e complicanze Articoli correlati Scoperta la molecola che blocca il cancro al senoIl cancro al seno triplo negativo è tra le forme più aggressive e difficili da trattare della malattia, rappresentando circa il 15% di tutti i casi... Leggi anche: Alzheimer, la stimolazione elettrica cerebrale può influire sul decorso della malattia: lo studio della Statale di Milano Tutti gli aggiornamenti su Malattia di Still scoperta la molecola... Temi più discussi: Una molecola del sangue predice l’evoluzione della malattia di Still; Salute, nel sangue molecola spia per una rara malattia dei bambini; Nel sangue una molecola spia per una rara malattia reumatologica dei bimbi. Lo studio del Bambino Gesù; Focolai di meningite in Europa, gli esperti frenano l’allarme: il sistema di sorveglianza funziona, i vaccini proteggono. Malattia di Still, scoperta la molecola che predice decorso e complicanzeUna molecola consente di prevedere l'evoluzione della Malattia di Still: lo studio dei ricercatori del Bambino Gesù. lapresse.it Malattia di Still, scoperta la spia nel sangue che predice i casi più graviDallo studio del Bambino Gesù una svolta per la diagnosi precoce: l’interleuchina-18 guida cure più mirate nei bambini ... leccesette.it Dallo studio del Bambino Gesù una svolta per la diagnosi precoce: l’interleuchina-18 guida cure più mirate nei bambini - facebook.com facebook