scoperta la molecola che blocca il cancro al seno

È stata scoperta una molecola in grado di bloccare il cancro al seno triplo negativo, una delle forme più aggressive e complicate da trattare. Questa tipologia rappresenta circa il 15% di tutti i casi di carcinoma mammario. La scoperta riguarda un passo importante nella ricerca contro questa malattia, che colpisce molte donne in tutto il mondo. La molecola si mostra promettente per future terapie mirate.

Il cancro al seno triplo negativo è tra le forme più aggressive e difficili da trattare della malattia, rappresentando circa il 15% di tutti i casi di carcinoma mammario. Attualmente, le opzioni terapeutiche efficaci sono molto limitate, lasciando i pazienti con poche alternative. Un team di ricercatori della Oregon Health & Science University (OHSU) ha annunciato lo sviluppo di una nuova molecola sperimentale, chiamata SU212, che potrebbe aprire la strada a trattamenti più efficaci. La scoperta è stata descritta nello studio pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine. La molecola SU212 è progettata per bloccare enolasi 1 (ENO1), un enzima che regola i livelli di glucosio all'interno delle cellule e che spesso viene prodotto in quantità elevate dalle cellule tumorali.

