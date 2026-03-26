Make up veloce gloss sensoriali e nuovi SPF | le novità di Astra Make-Up al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026

Al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, Astra Make-Up presenta diverse novità. Tra queste, ci sono prodotti per il trucco occhi in stick, sviluppati per un'applicazione rapida e facile, e nuove linee di protezioni solari con SPF aggiornati. Sono state illustrate anche novità di gloss sensoriali, pensati per offrire un’esperienza tattile e visiva diversa rispetto ai prodotti tradizionali.

Dalla praticità del make up occhi in stick alla nuova generazione di protezioni solari. Cosa vedremo a Cosmoprof 2026. Al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, tra i principali appuntamenti internazionali dedicati alla bellezza, Astra Make-Up celebra 35 anni di esperienza presentando le novità per la stagione primavera estate 2026, confermando la propria visione di un beauty accessibile, performante e sempre più legato al concetto di self love. La proposta del brand si muove lungo due direttrici principali, da una parte il make up colore pensato per semplificare la routine quotidiana, dall’altra un ampliamento significativo dell’offerta skincare con un focus sempre più marcato sulla protezione e sul benessere della pelle. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Make up veloce, gloss sensoriali e nuovi SPF: le novità di Astra Make-Up al Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 Articoli correlati Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk con grillz e no make-up make-up e le pagelle dei beauty look in terza serata Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk con grillz sui denti e no make-up make-up e le pagelle dei beauty look in terza serata Aggiornamenti e notizie su Astra Make Discussioni sull' argomento Tendenze make-up Primavera Estate 2026: 10 idee da provare ora; Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare Fuori; Recensione Tinta Labbra Astra Gangsta Lips Peel Off Lip Tattoo; Prodotti volumizzanti che rimpolpano le labbra in modo naturale: i migliori e nuovi. Astra Make?Up lancia la collezione ufficiale di Mare FuoriAstra Make?Up presenta la collezione ufficiale di Mare Fuori: mascara, eyeliner, lip tint, gloss e palette ispirati alla serie TV fenomeno generazionale ... lopinionista.it Astra Make-Up lancia la collezione ufficiale di Mare Fuori https://www.lopinionista.it/astra-make%e2%80%91up-lancia-la-collezione-ufficiale-di-mare-fuori-223407.html - facebook.com facebook