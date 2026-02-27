Durante la terza serata di Sanremo 2026, Irina Shayk ha attirato l'attenzione con un look audace, indossando grillz e un trucco naturale. La sua presenza ha lasciato il segno, puntando tutto sulla semplicità e sull'impatto visivo. Le scelte di stile dei protagonisti si susseguono, creando un mix di eleganza e sperimentazione che non passa inosservato.

Siamo alla serata in cui l'unica opzione possibile è farsi notare. Data la presenza della modella russa sul palco di Sanremo l'asticella l'hanno alzata tutti. Ecco i voti ai beauty look che, sarete d'accordo con noi, dimostrano un impegno non indifferente. Votateli con noi +++dropcap In terza serata a Sanremo 2026 Laura Pausini ha trovato la sua quadra e il look scelto in stile Maria Callas, una coda bassa, ordinata e liscia, con riga in mezzo, decorata da un maxi nastro lungo fino a terra, che abbiamo visto anche sulla testa di Sarah Jessica Parker, ha garantito un'apertura con i fiocchi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, Irina Shayk con grillz e no make-up make-up e le pagelle dei beauty look in terza serata

Leggi anche: Sanremo 2026, Irina Shayk dal sorriso brillante su un impeccabile no make-up make-up e le pagelle dei beauty look in terza serata

Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata, con make-up effetto lingerie e un brillantino sui denti, al photocall di Sanremo 2026Sanremo in fin dei conti è sempre Sanremo e anche per i professionisti internazionali rappresenta una vetrina prestigiosissima, e un traguardo...

Temi più discussi: Irina Shayk a Sanremo 2026: chi è la co-conduttrice del Festival; Sanremo 2026, chi è Irina Shayk: la top model russa co-conduttrice terza serata; Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Sanremo 2026, i co-conduttori della terza serata: chi è la top model russa Irina Shayk.

Sanremo 2026, utenti in rivolta contro Irina Shayk: esplode la polemicaIrina Shayk a Sanremo 2026: critiche per la lingua, i look e il ruolo da co-conduttrice nella terza serata del Festival. Ecco cosa sta accadendo sui social. notizie.it

Irina Shayk a Sanremo 2026: il look della co-conduttrice sorprende i telespettatoriIrina Shayk al suo debutto a Sanremo 2026: la top model conquista tutti con eleganza e stile, sfoggiando abiti raffinati e dettagli che uniscono glamour e modernità. notizie.it

Carrellata di abiti super sexy per la top model russa, Irina Shayk, che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione. Del resto è stata chiamata su quel palco proprio per la sua bellezza che lei (e chi la veste) non fa nulla per nascondere, lasciando tutti a bo facebook

Irina Shayk co conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. @MarcoAlpozzi #lapresse #Sanremo26 #irinashayk x.com