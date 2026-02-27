sanremo 2026 irina shayk con grillz sui denti e no make up make up e le pagelle dei beauty look in terza serata

Durante la terza serata di Sanremo 2026, la presenza di Irina Shayk ha attirato l'attenzione: con grillz ai denti e un trucco naturale, ha riscosso commenti variegati sui look sfoggiati. La modella russa ha scelto uno stile deciso e originale, distinguendosi tra gli ospiti e lasciando il segno in questa fase della manifestazione.

Siamo alla serata in cui l'unica opzione possibile è farsi notare. Data la presenza della modella russa sul palco di Sanremo l'asticella l'hanno alzata tutti. Ecco i voti ai beauty look che, sarete d'accordo con noi, dimostrano un impegno non indifferente. Votateli con noi +++dropcap In terza serata a Sanremo 2026 Laura Pausini ha trovato la sua quadra e il look scelto in stile Maria Callas, una coda bassa, ordinata e liscia, con riga in mezzo, decorata da un maxi nastro lungo fino a terra, che abbiamo visto anche sulla testa di Sarah Jessica Parker, ha garantito un'apertura con i fiocchi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

