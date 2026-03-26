Magistrati scatenati! Perquisiti generali della difesa dirigenti pubblici e un ministero

Un'indagine per corruzione ha portato alla perquisizione di membri della difesa, dirigenti pubblici e di un ministero. L'operazione coinvolge diversi ambienti legati allo Stato e a grandi società pubbliche, aprendo un nuovo fronte nel settore delle indagini giudiziarie. Le autorità hanno eseguito controlli e verifiche presso varie sedi e uffici, senza fornire ulteriori dettagli sulle persone o le istituzioni coinvolte.

Un nuovo fronte investigativo per corruzione torna a mettere sotto pressione alcuni snodi centrali dello Stato e delle grandi società a partecipazione pubblica. Dalle prime ore di oggi la Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni e acquisizioni documentali in più sedi riconducibili al ministero della Difesa, a RFI, a Terna e al Polo Strategico Nazionale. L’attività si inserisce in un’indagine coordinata dalla Procura di Roma e nasce come sviluppo di un filone già avviato nei mesi scorsi su Sogei. Il focus, secondo quanto emerge, riguarda presunte anomalie e condotte illecite nella gestione di appalti informatici, un settore considerato strategico per la sicurezza e la continuità operativa di infrastrutture e servizi pubblici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Magistrati scatenati! Perquisiti generali della difesa, dirigenti pubblici e un ministero Articoli correlati Corruzione, blitz della Finanza: perquisiti gli uffici della Difesa, di Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma... Amazon, nuova accusa di frode fiscale: perquisiti 7 dirigentiLa guardia di finanza di Monza ha eseguito oggi una serie di perquisizioni nei confronti di Amazon e di alcuni suoi manager, in una nuova inchiesta...