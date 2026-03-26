Corruzione blitz della Finanza | perquisiti gli uffici della Difesa di Terna e Rfi

Le forze della Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni negli uffici di alcune delle principali aziende pubbliche e istituzioni del Paese, tra cui il settore della Difesa, Terna e RFI. Le operazioni fanno parte di un’indagine della Procura di Roma concentrata sugli appalti relativi a sistemi informatici. Le verifiche sono ancora in corso e coinvolgono vari uffici e dipartimenti.

Perquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma sugli appalti informatici. La Guardia di Finanza sta eseguendo accertamenti presso il ministero della Difesa, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Terna e il Polo Strategico Nazionale. L’inchiesta rappresenta uno sviluppo del filone investigativo già aperto su Sogei e ipotizza, a vario titolo, i reati di corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. Al centro degli accertamenti ci sarebbero presunte irregolarità nella gestione e nell’assegnazione di appalti legati ai servizi informatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Corruzione, blitz della Finanza: perquisiti gli uffici della Difesa, di Terna e Rfi Articoli correlati Corruzione, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Difesa, Terna e RFI: 26 indagatiLa Guardia di Finanza ha avviato questa mattina una vasta serie di perquisizioni presso le sedi del ministero della Difesa, di Terna, società che... Corruzione, perquisizioni al ministero della Difesa, Terna e RfiPerquisizioni in corso in alcune delle principali istituzioni e società pubbliche del Paese nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Roma... Tutti gli aggiornamenti su Corruzione blitz della Finanza... Argomenti discussi: Corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio attorno alla Camera di commercio, undici indagati. Blitz antidroga della Guardia di finanza, 15 misure cautelari(ANSA) - CATANZARO, 26 MAR - La Guardia di finanza sta dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, a 15 misure cautelari personali nell'ambito di una indagine sul traffico di stupefacenti che ... msn.com Maxi blitz della Finanza a Palermo: sequestrati oltre 145mila prodotti tra falsi e articoli pericolosiNell’ambito del dispositivo operativo di controllo economico del territorio e del piano di intervento nel settore del mercato dei beni e servizi, predisposto dal Comando Provinciale di Palermo, i Fina ... strettoweb.com