Amazon nuova accusa di frode fiscale | perquisiti 7 dirigenti

La guardia di finanza di Monza ha perquisito sette dirigenti di Amazon. L’indagine, portata avanti dalla procura di Milano, mira a chiarire una presunta frode fiscale da centinaia di milioni di euro. Le contestazioni coinvolgono alcuni manager del colosso della logistica, che sono stati sottoposti a controlli e accertamenti. La situazione rimane in evoluzione.

La guardia di finanza di Monza ha eseguito oggi una serie di perquisizioni nei confronti di Amazon e di alcuni suoi manager, in una nuova inchiesta della Procura di Milano per una presunta frode fiscale da centinaia di milioni di euro sul colosso statunitense della logistica. Il pm Elio Ramondini ipotizza l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia di Amazon dal 2019 e fino al luglio 2024, data in cui la multinazionale fondata da Jeff Bezos ha annunciato che tutti i servizi di vendita e logistica (più altri come lo stoccaggio, spedizioni), offerti dalla società di diritto lussemburghese Amazon Services Europe sarl, titolare del marchio Amazon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta su Amazon per evasione fiscale.

Amazon, nuova indagine per evasione fiscaleLa guardia di finanza di Monza ha eseguito il 12 gennaio una serie di perquisizioni nei confronti di Amazon e di sette manager ... italiaoggi.it

Milano, Amazon aveva una «stabile organizzazione occulta» per aggirare il fisco: la nuova accusa dei pm. Perquisiti gli uffici e le abitazioni di sette managerI manager non sono indagati. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Monza, è parallela all'inchiesta sull'evasione di centinaia di milioni tra 2019 e 2023 ... milano.corriere.it

