Mafia droga e pizzo | condannati 22 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova

La procura ha condannato 22 persone tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, accusati di mafia, droga e estorsioni. La sentenza arriva dopo un’inchiesta lunga e complessa, che ha portato alla luce un giro di affari illeciti gestito dalla criminalità organizzata nel quartiere. Tra le vittime c’era anche Giuseppe Incontrera, ucciso nel giugno del 2022 a pochi passi dalla sua abitazione, in via Imperatrice Costanza, in un agguato a colpi di pistola.

"Io per Porta Nuova mi faccio ammazzare", così diceva il boss Giuseppe Incontrera che qualche tempo dopo, il 30 giugno del 2022, era stato effettivamente ucciso a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. Subito dopo il delitto scattò il blitz "Vento" contro capi e gregari del.

La Procura ha chiesto condanne per 64 appartenenti alla cosca di Porta Nuova, tra ex latitanti, boss e gregari, a meno di un anno dal maxi blitz che ha portato all’arresto di 180 persone.

