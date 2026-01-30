Mafia droga e pizzo | condannati 22 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova
La procura ha condannato 22 persone tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova, accusati di mafia, droga e estorsioni. La sentenza arriva dopo un’inchiesta lunga e complessa, che ha portato alla luce un giro di affari illeciti gestito dalla criminalità organizzata nel quartiere. Tra le vittime c’era anche Giuseppe Incontrera, ucciso nel giugno del 2022 a pochi passi dalla sua abitazione, in via Imperatrice Costanza, in un agguato a colpi di pistola.
"Io per Porta Nuova mi faccio ammazzare", così diceva il boss Giuseppe Incontrera che qualche tempo dopo, il 30 giugno del 2022, era stato effettivamente ucciso a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. Subito dopo il delitto scattò il blitz "Vento" contro capi e gregari del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Porta Nuova
L'ex latitante, boss e gregari: chiesta la condanna per 64 appartenenti alla cosca di Porta Nuova
La Procura ha chiesto condanne per 64 appartenenti alla cosca di Porta Nuova, tra ex latitanti, boss e gregari, a meno di un anno dal maxi blitz che ha portato all’arresto di 180 persone.
"È il capo del mandamento di Ciaculli", quarta condanna per mafia per il boss Gaetano Savoca
Ultime notizie su Porta Nuova
Argomenti discussi: Il pizzo sulle case dello Zen e i frutti di mare imposti a Mondello e Sferracavallo: in 35 a processo; La pax fra Cosa nostra e stidda per fare affari con la droga: 7 condanne e 2 assoluzioni; Mafie turche e traffici illegali: la Turchia snodo nel Mediterraneo verso l’Europa; Pizzo a tappeto tra la Noce e Cruillas, in 16 finiscono a processo con l'abbreviato.
Pizzo a tappeto tra la Noce e Cruillas, in 16 finiscono a processo con l'abbreviatoTutti gli imputati, tra cui anche alcuni mafiosi di Porta Nuova, sono stati coinvolti nel blitz con 180 arresti messo a segno a febbraio dell'anno scorso dai carabinieri. Più di una decina gli episodi ... palermotoday.it
Mafia, pizzo e slot tra Carini e Terrasini, finiscono a processo in 36: c'è pure il sindaco Giosuè ManiaciGli imputati erano stati tutti coinvolti nel blitz con 180 arresti messo a segno dai carabinieri a febbraio dell'anno scorso. Il primo cittadino è accusato di aver affidato un subappalto da 150 mila e ... palermotoday.it
Tutti gli imputati, tra cui anche alcuni mafiosi di Porta Nuova, sono stati coinvolti nel blitz con 180 arresti messo a segno a febbraio dell'anno scorso dai carabinieri - facebook.com facebook
#Veronaierioggi Corso Porta Nuova, primi 900 e oggi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.