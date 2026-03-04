Schiaffi e strattoni ai bambini dell’asilo maestra sospesa per sei mesi a Bitonto

Una maestra di un asilo a Bitonto è stata sospesa per sei mesi dopo essere stata accusata di aver colpito e strattonato bambini di quattro anni, usando schiaffi sul viso e sulla nuca e urlando contro di loro. Le autorità hanno avviato un procedimento per fare chiarezza sulla vicenda, che ha suscitato preoccupazione tra i genitori e la comunità locale. La scuola ha preso provvedimenti immediati in attesa di ulteriori sviluppi.

Schiaffi sul viso e sulla nuca, urla e strattonamenti nei confronti di bambini di appena quattro anni. Sono alcuni degli episodi contestati a una maestra di 65 anni di Bitonto, nel Barese, indagata per maltrattamenti e sospesa dall’insegnamento per sei mesi. Il provvedimento cautelare è stato disposto dalla gip del Tribunale di Bari, Valeria Isabella Valenzi, al termine delle indagini condotte dalla polizia del commissariato di Bitonto. Tra gli episodi contestati ci sarebbero anche umiliazioni nei confronti dei piccoli alunni e, in un caso, la donna avrebbe colpito una bambina sulla testa con un libro. Le indagini partite dalle denunce delle mamme L’inchiesta è partita dalla denuncia di due mamme, insospettite dai comportamenti insoliti dei propri figli una volta tornati a casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Schiaffi e punizioni ai bimbi, maestra sospesa a Bitonto: incastrata dalle telecamere

Ai bambini che la infastidivano dava schiaffi e umiliazioni, sospesa una maestra d'asilo nel Barese: la scoperta dai video delle punizioni

