Una maestra di un asilo è finita sotto inchiesta dopo aver messo in atto comportamenti violenti nei confronti dei bambini. Secondo le prime ricostruzioni, li avrebbe mandati a casa in modo brutale, lasciando tutti senza parole. La notizia ha suscitato sdegno e rabbia tra genitori e cittadini, che chiedono giustizia e risposte chiare.

Un episodio di cronaca sconcertante ha scosso l’opinione pubblica nelle ultime ore, mettendo in luce un comportamento inqualificabile da parte di chi avrebbe dovuto proteggere i più piccoli. Una giovane educatrice di soli ventitré anni ha deliberatamente somministrato sostanze con effetti lassativi ad alcuni bambini a lei affidati, utilizzando uno stratagemma subdolo e pericoloso. La donna agiva con l’obiettivo di indurre nei piccoli dei malori fisici tali da costringere le famiglie a intervenire per riportarli a casa il prima possibile. Questo piano, messo in atto per alleggerire il proprio carico di lavoro, ha esposto i minori a rischi sanitari non indifferenti e a sofferenze fisiche gratuite, tradendo la fiducia profonda che lega i genitori alle istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Così li mandava a casa". Shock all'asilo, maestra finisce sotto inchiesta: quello che faceva ai bambini è atroce

Un evento drammatico sconvolge un asilo italiano, portando alla tragica perdita di una bambina.

Il mondo del calcio italiano è sotto shock per una tragedia che ha scosso profondamente lo spogliatoio.

