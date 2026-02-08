Così li mandava a casa Shock all’asilo maestra finisce sotto inchiesta | quello che faceva ai bambini è atroce
Una maestra di un asilo è finita sotto inchiesta dopo aver messo in atto comportamenti violenti nei confronti dei bambini. Secondo le prime ricostruzioni, li avrebbe mandati a casa in modo brutale, lasciando tutti senza parole. La notizia ha suscitato sdegno e rabbia tra genitori e cittadini, che chiedono giustizia e risposte chiare.
Un episodio di cronaca sconcertante ha scosso l’opinione pubblica nelle ultime ore, mettendo in luce un comportamento inqualificabile da parte di chi avrebbe dovuto proteggere i più piccoli. Una giovane educatrice di soli ventitré anni ha deliberatamente somministrato sostanze con effetti lassativi ad alcuni bambini a lei affidati, utilizzando uno stratagemma subdolo e pericoloso. La donna agiva con l’obiettivo di indurre nei piccoli dei malori fisici tali da costringere le famiglie a intervenire per riportarli a casa il prima possibile. Questo piano, messo in atto per alleggerire il proprio carico di lavoro, ha esposto i minori a rischi sanitari non indifferenti e a sofferenze fisiche gratuite, tradendo la fiducia profonda che lega i genitori alle istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
