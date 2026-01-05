Maduro oggi in tribunale parte il processo a New York | le accuse e gli imputati

Oggi Nicolas Maduro si presenta in tribunale a New York, dove inizia il processo a suo carico. Le accuse rivolte all’ex presidente venezuelano sono dettagliate e sostenute da un documento di 25 pagine. Questo evento segna un momento importante nel procedimento giudiziario che coinvolge Maduro, con implicazioni sia legali che politiche.

(Adnkronos) – Venticinque pagine per un'incriminazione pesantissima. Nicolas Maduro comparirà oggi in tribunale per il primo atto del processo a suo carico negli Stati Uniti. E sullo sfondo compare un supertestimone a sorpresa per inchiodare l'imputato eccellente. L'ormai ex presidente del Venezuela, catturato a Caracas sabato 3 gennaio e trasferito a New York nel carcere del .

Maduro oggi in tribunale: il giudice di 92 anni, il supertestimone, le minacce di Trump alla Groenlandia e New York in stato d’assedio. Cosa sta succedendo - Oggi l’ex presidente del Venezuela, catturato su ordine di Trump e in carcere negli Usa, sarà portato in aula per rispondere delle accuse di traffico d’armi e narcotraffico. msn.com

Maduro in prigione tra i topi, oggi sarà davanti al giudice. E c'è un supertestimone - Nelle prime ore della sua detenzione negli Stati Uniti, Nicolás Maduro ha scoperto cosa significa passare da uomo più protetto del Venezuela a detenuto federale negli ... ilgazzettino.it

Medvedev provoca Zelensky: "Rischia la fine di Maduro". Oggi nuovo vertice alleati Kiev, domani Meloni a Parigi. x.com

Maduro reprimeva i dissidenti, affamava il popolo e faceva sparire gli oppositori. Oggi invece, a quanto pare, è diventato il martire da difendere per quelli che si definiscono “paladini della democrazia” e che invocano alla “resistenza contro i regimi autoritari”. F - facebook.com facebook

