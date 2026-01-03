Trump attacca il Venezuela Maduro e la moglie catturati | verso il processo a New York per narcotraffico – La diretta

Nelle ultime ore, Donald Trump ha rivolto dure critiche al Venezuela, mentre le autorità statunitensi si preparano a portare il leader Maduro e la moglie in tribunale a New York per accuse di narcotraffico. Nel frattempo, Caracas e altre città venezuelane sono state scosse da esplosioni e rumori di aerei, generando preoccupazione tra i cittadini e interruzioni di energia. Questi eventi segnano un momento di particolare tensione nella regione.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Trump ha annunciato che Maduro è stato catturato. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico; Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”. Trump: “Attacco su larga scala, Maduro è stato catturato” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: "Maduro e la moglie sono stati catturati" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com

Crisi in Venezuela: l’attacco di Donald Trump e le reazioni di Meloni, Schlein e Conte - Crisi in Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti con Donald Trump: l’Italia con Giorgia Meloni monitora la situazione tra diplomazia, sicurezza dei cittadini e preoccupazioni internazionali. notizie.it

Trump attacca il Venezuela: "Catturato Maduro e la moglie e portati fuori dal Paese, è stata un'operazione brillante". Mosca condanna "l'aggressione armata". Palazzo Chigi: "Meloni segue situazione in Venezuela, in contatto con Tajani" #ANSA https://www.an - facebook.com facebook

In modo unilaterale e senza aver avvertito il Congresso, Donald Trump attacca il Venezuela di Nicolas Maduro. L’esportazione della democrazia con le armi è il miglior regalo alle prossime dittature. La dottrina Trump porterà il mondo al tracollo. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.