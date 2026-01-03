Trump attacca il Venezuela Maduro e la moglie catturati | verso il processo a New York per narcotraffico – La diretta

Nelle ultime ore, Donald Trump ha rivolto dure critiche al Venezuela, mentre le autorità statunitensi si preparano a portare il leader Maduro e la moglie in tribunale a New York per accuse di narcotraffico. Nel frattempo, Caracas e altre città venezuelane sono state scosse da esplosioni e rumori di aerei, generando preoccupazione tra i cittadini e interruzioni di energia. Questi eventi segnano un momento di particolare tensione nella regione.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Trump ha annunciato che Maduro è stato catturato. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

