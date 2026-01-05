Maduro in tribunale a New York | Sono innocente Rapito e catturato nella mia casa a Caracas
Nell’aula di tribunale di Lower Manhattan, il processo a Nicolas Maduro è stato accompagnato dalle sue dichiarazioni di innocenza. Maduro ha affermato di essere stato rapito e catturato nella sua abitazione di Caracas. Il giudice Alvin Hellerstein presiede l’udienza preliminare, in un procedimento che desta attenzione internazionale. La vicenda si svolge in un contesto di elevata attenzione mediatica e politica.
Il giudice Alvin Hellerstein, che presiede il processo a Nicolas Maduro, è entrato poco fa nell'aula della corte di Lower Manhattan, New York, per l'udienza preliminare. Maduro indossa una camicia blu navy a maniche corte sopra la tuta arancione del carcere e ha cuffie nere, probabilmente per la traduzione simultanea. I suoi capelli sono striati di grigio e sta prendendo appunti.
Maduro in aula nel tribunale di New York: «Sono io il presidente, sono innocente». Il caudillo parla in spagnolo - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington.
