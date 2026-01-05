Nell’aula di tribunale di Lower Manhattan, il processo a Nicolas Maduro è stato accompagnato dalle sue dichiarazioni di innocenza. Maduro ha affermato di essere stato rapito e catturato nella sua abitazione di Caracas. Il giudice Alvin Hellerstein presiede l’udienza preliminare, in un procedimento che desta attenzione internazionale. La vicenda si svolge in un contesto di elevata attenzione mediatica e politica.

Il giudice Alvin Hellerstein, che presiede il processo a Nicolas Maduro, è entrato poco fa nell’aula della corte di Lower Manhattan, New York, per l’udienza preliminare. Maduro indossa una camicia blu navy a maniche corte sopra la tuta arancione del carcere e ha cuffie nere, probabilmente per la traduzione simultanea. I suoi capelli sono striati di grigio e sta prendendo appunti. Maduro indossa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maduro in tribunale a New York: "Sono innocente. Rapito e catturato nella mia casa a Caracas"

