Venezuela il ministro della Difesa | Riconosciamo la presidenza di Rodriguez Maduro domani in tribunale

Il ministro della Difesa del Venezuela ha annunciato il riconoscimento della presidenza di Rodriguez, respingendo le azioni considerate illegittime contro Nicolas Maduro. Domani, Maduro sarà chiamato a comparire in tribunale. La situazione politica nel paese rimane tesa, con le parti che si confrontano su legittimità e potere, mentre la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi.

«Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez ». Lo ha detto Vladimir Padrino López, capo dell'esercito e Ministro della difesa del Venezuela. Lopez ha poi denunciato l'uccisione «a sangue freddo» della scorta di Nicolas Maduro, durante.

