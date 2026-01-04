Venezuela il ministro della Difesa | Riconosciamo la presidenza di Rodriguez Maduro domani in tribunale

Il ministro della Difesa del Venezuela ha annunciato il riconoscimento della presidenza di Rodriguez, respingendo le azioni considerate illegittime contro Nicolas Maduro. Domani, Maduro sarà chiamato a comparire in tribunale. La situazione politica nel paese rimane tesa, con le parti che si confrontano su legittimità e potere, mentre la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi.

«Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez ». Lo ha detto Vladimir Padrino López, capo dell’esercito e Ministro della difesa del Venezuela. Lopez ha poi denunciato l’uccisione «a sangue freddo» della scorta di Nicolas Maduro, durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Venezuela, il ministro della Difesa: "Riconosciamo la presidenza di Rodriguez". Maduro domani in tribunale Leggi anche: Il video della vice di Maduro Delcy Rodriguez: “Rilasciatelo, è lui l’unico presidente del Venezuela” Leggi anche: La Russia chiede il rilascio di Maduro. E Lavrov telefona alla vicepresidente del Venezuela Rodríguez Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ministro Difesa di Caracas, 'riconosciamo la presidenza di Rodriguez'; Trump: 'Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela'. Il leader di Caracas incriminato a New York. Venezuela, ministro Difesa: "Sì esercito a Rodriguez presidente ad interim". Rubio: "Non è legittima" - Il ministro della Difesa Vladimir Padrino López denuncia l'uccisione 'a sangue freddo' dei civili venezuelani durante i raid Usa ... adnkronos.com

Ministro Difesa di Caracas, 'riconosciamo la presidenza di Rodriguez' - "Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. ansa.it

Venezuela, il capo dell'esercito: 'Riconosciamo la presidenza di Rodriguez e garantiamo la continuità democratica' - Il segretario di Stato Usa: 'Gli Usa non ritengono legittimo il regime attualmente al potere' CRONOLOGIA | L'escal ... ansa.it

Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas #Maduro x.com

#Venezuela, l'ex ministro Gantz: "legame stretto tra droga e terrorismo" - facebook.com facebook

