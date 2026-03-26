Madonna del Palazzo di Crescentino | la statua scomparsa riappare per miracolo

La statua della Madonna del Palazzo di Crescentino, scomparsa senza lasciare tracce, è riapparsa improvvisamente dopo un periodo di assenza. La scultura era stata rimossa in modo misterioso, poco dopo aver impedito un atto sacrilego nella zona. La sua sparizione aveva destato preoccupazione tra la comunità locale, e la riapparizione è stata accolta con sorpresa.

La statua della Madonna del Palazzo di Crescentino era scomparsa nel nulla da tempo dopo aver scongiurato un atto sacrilego. Quando riapparve miracolosamente tutti rimasero a bocca aperta. Oggi, 26 marzo, ricordiamo una vicenda legata alla devozione della Madonna del Palazzo di Crescentino che richiede di risalire molto indietro nel tempo. Esattamente fino al 1525, dopo la sconfitta a Pavia dei francesi di re Francesco I da parte degli spagnoli di Carlo V. Fu allora che i lanzichenecchi, che sebbene luterani militavano nel campo imperiale, assediarono il castello di Verrua Savoia. A Crescentino, nel Vercellese, i lanzichenecchi si imbatterono in una statua della Vergine Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna del Palazzo di Crescentino: la statua scomparsa, riappare per miracolo Articoli correlati Leggi anche: Madonna del Buon Soccorso di Montréal: il miracolo della statua di legno sopravvissuta alle fiamme La statua della Madonna in 3D. È in vendita per contribuire al restauro del santuarioSAN ROMANO Una statuta della Madonna Madre della Divina Grazia è stata fatta realizzare in 3D dalla parrocchia di San Romano. Una selezione di notizie su Madonna del Palazzo di Crescentino la... Temi più discussi: Fiera del Campanile 2026: pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse; Inaugurazione venerdì 27 marzo del progetto espositivo Due ritratti pistoiesi di Giovanni da San Giovanni; LE CHIESE DI SAN BARTOLOMEO; Le Giornate Fai in Basilicata. Madonna della Pioggia: l’icona miracolosa, fonte di innumerevoli guarigioniIl miracolo della Madonna della Pioggia: l'icona prodigiosa che da secoli è fonte di innumerevoli guarigioni e speranza per i fedeli. lalucedimaria.it La Madonna del Fuoco. Si pensa già al 600° anniversario. Nel 2028 mostra a palazzo MerendaLa Madonna del Fuoco non è solo la Patrona: quello di oggi è un rito collettivo che va avanti da centinaia di anni e che unisce religione a tradizione popolare, tra incredibili miracoli, lumini ... ilrestodelcarlino.it OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DEL PALAZZO Il Santuario sorge a Crescentino in provincia di Vercelli nel posto di un antico palazzo romano, ove era stata relegata la principessa Placilla della Famiglia imperiale, che non aveva voluto piegars - facebook.com facebook