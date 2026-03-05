Madonna del Buon Soccorso di Montréal | il miracolo della statua di legno sopravvissuta alle fiamme

A Montréal, i marinai hanno un legame speciale con la statua della Madonna del Buon Soccorso, che secondo le cronache sopravvisse miracolosamente alle fiamme che distrussero la chiesa secoli fa. La statua di legno, considerata sacra, rimase intatta mentre l’edificio andava a fuoco. Questa vicenda ha rafforzato il legame tra la comunità marinara e la figura religiosa.

È forte il legame tra i marinai di Montréal e la Madonna del Buon Soccorso. La statua di legno della Vergine rimase miracolosamente intatta durante l’incendio che secoli fa distrusse la chiesa. Nell’affascinante quartiere della Città Vecchia di Montréal, nel Québec (Canada), sorge la cappella di Notre-Dame-de-Bon-Secours («Nostra Signora del Buon Soccorso»), una delle più antiche della città, costruita nel 1771 sulle rovine di una cappella precedente. Il 5 marzo i cattolici canadesi festeggiano la Vergine a cui è dedicato quello che da oltre trecentocinquanta anni è il santuario dei marinai che da qui salpano per solcare i sette mari. Fu Santa Margherita Bourgeoys, prima insegnante della colonia di Ville-Marie e fondatrice della Congregazione di Notre-Dame, a radunare i coloni per costruire una cappella nel 1655. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

