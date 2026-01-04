La statua della Madonna in 3D È in vendita per contribuire al restauro del santuario

La parrocchia di San Romano ha realizzato una statua della Madonna Madre della Divina Grazia in tecnologia 3D, disponibile in vendita. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per il restauro del santuario. La statua rappresenta un'opportunità per sostenere un intervento importante, con un oggetto di valore artistico e spirituale. Un modo sobrio e concreto per contribuire alla tutela del patrimonio religioso locale.

SAN ROMANO Una statuta della Madonna Madre della Divina Grazia è stata fatta realizzare in 3D dalla parrocchia di San Romano. E' copia identica della patrona esposta nella cappella a destra dell'entrata della chiesa parrocchiale e del convento curato dai frati Francescani. Dipinta a mano. Fino alla fine di gennaio – come spiega il parroco padre Francesco Brasa in un video su Facebook – chi vuole può acquistarla alla libreria La Parola. La vendita delle statuine andrà a contribuire al finanziamento dei restauri del santuario che a inizio dello scorso anno ha subito il cedimento di uno stucco dal soffitto.

