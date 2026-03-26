Macerata | spaccio stupefacenti online 12 misure cautelari

A Macerata, le forze dell'ordine hanno eseguito dodici misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un'attività di spaccio di stupefacenti attraverso piattaforme online. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato con il supporto di diversi uffici, ha portato all'identificazione di soggetti che gestivano il traffico di droga su scala regionale. Sono stati sequestrati anche ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Investigatori della Polizia di Stato – SISCO di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata – stanno eseguendo dodici misure cautelari (8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) e dieci perquisizioni – nell’ambito di un’operazione ribattezzata ‘Suburra’ – nei confronti di appartenenti a un’associazione criminale armata che avrebbe introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti on line. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, attraverso un canale di messaggistica istantanea “La sacra famiglia”, i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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