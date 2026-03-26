L’urlo della Valdichiana | No alla guerra in corteo Teatro di mobilitazione

Domenica 29 marzo alle 15, la città termale ospiterà una manifestazione pubblica con corteo, dove i partecipanti esprimeranno il loro dissenso contro la guerra. L'evento si svolgerà nel centro cittadino e sarà dedicato alla difesa dei valori costituzionali e alla promozione della pace. La mobilitazione coinvolgerà diverse persone e gruppi locali.

Domenica 29 marzo, alle 15, la città termale si prepara a diventare teatro di una mobilitazione pubblica dedicata alla pace e ai valori costituzionali. Il ritrovo è fissato di fronte allo stabilimento Sant’Elena, da cui partirà un presidio seguito da un corteo che attraverserà la città fino a Piazza Matteotti, sotto il Palazzo Comunale. L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Comune di Chianciano Terme e dal Comune di Cetona insieme ad ANPI Valdichiana e a numerose associazioni del territorio, si inserisce in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni crescenti. Una risposta civica che vuole ribadire con forza il rifiuto della guerra, richiamando il principio sancito dall’Articolo 11 della Costituzione italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’urlo della Valdichiana: "No alla guerra" in corteo. Teatro di mobilitazione Articoli correlati Attivisti denunciati Scatta la mobilitazione. Corteo di protesta e sciopero regionaleLa risposta alle denunce e alla sanzioni inflitte ai manifestanti del 3 ottobre scorso non poteva che essere un’altra grande manifestazione. Otto marzo di mobilitazione: in città il corteo per dire "no" al ddl BongiornoLa manifestazione partirà da Porta Adriana ed è promossa da Casa delle donne, Arci, Cgil, Emergency, Sanitari per Gaza, Unione donne in Italia e...