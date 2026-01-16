Attivisti denunciati Scatta la mobilitazione Corteo di protesta e sciopero regionale

In risposta alle denunce e alle sanzioni nei confronti dei manifestanti del 3 ottobre, è stata organizzata una mobilitazione regionale. Un corteo di protesta e uno sciopero si svolgeranno per esprimere il dissenso e sostenere i diritti di chi ha partecipato alla manifestazione. L’evento rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza della libertà di espressione e di partecipazione democratica.

La risposta alle denunce e alla sanzioni inflitte ai manifestanti del 3 ottobre scorso non poteva che essere un’altra grande manifestazione. Si terrà sabato 24 gennaio con partenza proprio dalla stazione. Una manifestazione a cui aderiscono il Presidio permanente per la Palestina, la Cgil, l’Usb e diverse associazioni del territorio. La Cgil Toscana ha annunciato per quel giorno uno sciopero generale regionale. "È una battaglia che riguarda ognuno di noi – afferma la Cgil –. Perché quando si colpisce il diritto di manifestare di alcuni si mette in discussione la libertà di tutti". Una decisione che vuole anche esprimere profonda solidarietà a sindacalisti, esponenti della società civile e giovani raggiunti nei giorni scorsi dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura massese relativo ai fatti avvenuti il 3 ottobre nel corso di una manifestazione in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

