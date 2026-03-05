Otto marzo di mobilitazione | in città il corteo per dire no al ddl Bongiorno

Domenica 8 marzo, a Ravenna si è svolta una manifestazione per celebrare la Giornata internazionale della donna. Un corteo ha attraversato le vie della città, con persone che hanno espresso il proprio dissenso contro il disegno di legge Bongiorno. La mobilitazione ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti, che hanno sfilato portando cartelli e slogan. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio.

La manifestazione partirà da Porta Adriana ed è promossa da Casa delle donne, Arci, Cgil, Emergency, Sanitari per Gaza, Unione donne in Italia e Donne in nero Domenica 8 marzo, a Ravenna la Giornata internazionale della donna si celebra con una giornata di mobilitazione. A partire dalle 10.30, da Porta Adriana si snoderà il corteo "Sfil-otto pacifista", organizzato da Casa delle donne, Arci, Cgil, Emergency, Sanitari per Gaza, Unione donne in Italia e Donne in nero. Il corteo, che avrà il via da Porta Adriana con l'intervento della Casa delle donne, proseguirà per via Cavour fino a raggiungere piazza Andrea Costa dove a parlare saranno Emergency e la rete Sanitari per Gaza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ddl Bongiorno, mobilitazione nazionale delle donne: “Consenso chiaro o è violenza”. Proteste in diverse città italiane.Donne in Piazza Contro il Ddl Bongiorno: “Il Consenso è la Chiave, Senza è Violenza” Domani, domenica 15 febbraio 2026, numerose città italiane...

“No al ddl Bongiorno”: in corteo centinaia di persone, “Senza consenso è stupro” | VIDEO e FOTOManifestazione in centro storico organizzata da Casa delle donne e Non Una di Meno.

