Juventus Banco Alimentare del Piemonte uniti | la Primavera scende in campo per la solidarietà il racconto della splendida iniziativa – FOTO e VIDEO

Da juventusnews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus e il Banco Alimentare del Piemonte si sono uniti per una iniziativa di solidarietà che ha visto coinvolta la squadra Primavera. La manifestazione è stata documentata con foto e video, mostrando l’impegno dei giovani calciatori in un gesto di aiuto e condivisione. L’evento ha coinvolto i membri delle due realtà in un’attività che ha messo in evidenza l’importanza dell’impegno sociale.

di Marco Baridon Juventus Banco Alimentare del Piemonte insieme in questa splendida iniziativa di solidarietà che ha coinvolto la Primavera – FOTO e VIDEO. (inviato a Moncalieri) – Il calcio va oltre il rettangolo verde. Juventus e Banco Alimentare del Piemonte hanno annunciato un’importante iniziativa congiunta che mira a lasciare un segno tangibile e positivo nella comunità. Il progetto vedrà i giocatori della squadra Primavera bianconera calarsi in una realtà diversa da quella sportiva, partecipando in prima persona a un’attività di volontariato strutturata e dal grande impatto educativo. L’obiettivo della società è duplice: da un lato,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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