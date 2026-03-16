Juventus Banco Alimentare del Piemonte uniti | la Primavera scende in campo per la solidarietà il racconto della splendida iniziativa – FOTO e VIDEO

La Juventus e il Banco Alimentare del Piemonte si sono uniti per una iniziativa di solidarietà che ha visto coinvolta la squadra Primavera. La manifestazione è stata documentata con foto e video, mostrando l’impegno dei giovani calciatori in un gesto di aiuto e condivisione. L’evento ha coinvolto i membri delle due realtà in un’attività che ha messo in evidenza l’importanza dell’impegno sociale.

di Marco Baridon Juventus Banco Alimentare del Piemonte insieme in questa splendida iniziativa di solidarietà che ha coinvolto la Primavera – FOTO e VIDEO. (inviato a Moncalieri) – Il calcio va oltre il rettangolo verde. Juventus e Banco Alimentare del Piemonte hanno annunciato un’importante iniziativa congiunta che mira a lasciare un segno tangibile e positivo nella comunità. Il progetto vedrà i giocatori della squadra Primavera bianconera calarsi in una realtà diversa da quella sportiva, partecipando in prima persona a un’attività di volontariato strutturata e dal grande impatto educativo. L’obiettivo della società è duplice: da un lato,... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Banco Alimentare del Piemonte uniti: la Primavera scende in campo per la solidarietà, il racconto della splendida iniziativa – FOTO e VIDEO Articoli correlati McKennie’s Magical Youth Mission: il racconto della splendida iniziativa del centrocampista della Juventus – VIDEOdi Marco BaridonMcKennie’s Magical Youth Mission: il texano tra i ragazzi dell’oratorio, impegno concreto per orfani e giovani svantaggiati tra... “Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare CampaniaTorna anche nel 2026 “Il Giocattolo Sospeso”, la serata solidale promossa dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare... Contenuti e approfondimenti su Juventus Banco Alimentare Argomenti discussi: Dal campo al volontariato: la Juventus U20 in aiuto del Banco Alimentare. Juventus U20, il ds Scaglia: Percorso che guarda alla crescita dei singoli più che ai risultatiIl direttore sportivo della Juventus U20 Massimiliano Scaglia ha parlato a TMW a margine di un evento in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte: Partiamo. tuttomercatoweb.com Juventus U20, Radu: Obiettivo Playoff dopo inizio difficile. Io ci credoIl portiere della Juventus U20 Riccardo Radu ha parlato ai microfoni di TMW a margine di un evento in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte.. tuttomercatoweb.com