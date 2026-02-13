Il Comune di Arezzo ha deciso di sostenere “La Storica del Cuore con Zero Passi” dopo aver scoperto che l’evento aiuta i bambini nel mondo. La manifestazione, organizzata da FIAB Amici della Bici Arezzo, Valdambra Trail e GravelAlò, si svolgerà sabato 18 aprile dalle 15 alle 19. La pedalata partirà da Ruscello, attraverserà piazza della Libertà e terminerà nella frazione. L’iniziativa unisce sport e solidarietà, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un gesto concreto di aiuto ai bambini più bisognosi.

Il Comune di Arezzo patrocina “La Storica del Cuore con Zero Passi”, l’iniziativa promossa da FIAB Amici della Bici Arezzo insieme a Valdambra Trail e GravelAlò, in programma sabato 18 aprile dalle 15 alle 19 con partenza da Ruscello, passaggio in piazza della Libertà e rientro nella frazione. Come sottolineato dall’assessore allo sport Federico Scapecchi, l’evento nasce dalla passione per la corsa e la bicicletta e si traduce in un gesto concreto di solidarietà a favore della Fondazione Meyer e del progetto “Bambini nel mondo”, che porta assistenza sanitaria pediatrica nei contesti più fragili attraverso medici e personale specializzato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “La Storica del Cuore”: ad Arezzo sport e solidarietà per i bambini nel mondo

Approfondimenti su storica cuore

Il Comune di Arezzo ha deciso di patrocinare l’iniziativa “La storica del cuore con zero passi”, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) - amici della bici Arezzo, Valdambra Trail con Zero Passi, e GravelAlò, che si svolgerà sabato 18 aprile dalle 15:00 alle 19:00 con partenza da Ruscello.

Il 11 dicembre 2025, nel suggestivo Chiostro del Palazzo Comunale di Arezzo, i bambini si sono esibiti in un emozionante evento musicale intitolato “La Giostra inCanta”.

Ultime notizie su storica cuore

Argomenti discussi: L’espianto, l’errore, il trapianto: tutta la storia del bambino dal cuore bruciato; Le Caterinette del cuore; Ivrea entra nel cuore del suo Storico Carnevale - Nos Alpes; Il British Museum acquisisce il Cuore Tudor in oro di Enrico VIII e Caterina d’Aragona.

La storia che tocca il cuore dei ragazziToccante testimonianza di Franco Perlasca davanti agli studenti rodigini. Il figlio di Giorgio Perlasca ha raccontato l’eroismo del padre e il salvataggio di migliaia di ebrei nella Seconda guerra mon ... polesine24.it

A.D. 1387, la storica rievocazione torna nel cuore di EliopoliSi tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, una delle manifestazioni rievocative più partecipate e fedeli alla storia di tutto il ... ilrestodelcarlino.it

€ ., In Via Porta la Barra, a pochi passi dall’ omonima Piazza storica, cuore pulsante della città e zona servitissima da numerose attività commerciali e servizi, proponiamo in vendita un ampio appartamento sito al 2° piano con asce - facebook.com facebook