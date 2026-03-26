L'Università di Pisa ha firmato un accordo quadro con la Tashkent State Agrarian University. L'evento si è svolto nell'ambito dell'International Forum dedicato a tematiche di innovazione. La firma dell'intesa rappresenta un passo importante per rafforzare i rapporti tra le due istituzioni accademiche. La collaborazione mira a sviluppare programmi di scambio e progetti di ricerca congiunta nel settore agrario.

Pisa, 26 marzo 2026 - L’Università di Pisa ha preso parte all’International Forum on “Innovation, Regenerative Agriculture, and Digitalisation for Sustainable Agro-Ecosystem”, svoltosi il 23 e 24 marzo a Tashkent (Uzbekistan) e organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con l’Agenzia ICE. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida e dei ministri dell’Agricoltura di diversi paesi dell’Asia centrale (Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan), ha rappresentato un momento di alto profilo istituzionale, riunendo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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