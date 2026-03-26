L'Italia Under 21 ha battuto la Macedonia del Nord con un punteggio di 4-0 durante un match valido per le qualificazioni agli Europei 2027, disputato presso la Computer Gross Arena di Empoli. La partita ha visto gli azzurrini dominare l'incontro, portando a casa una vittoria convincente. Si tratta di un risultato che permette alla squadra di riprendere la marcia nel girone di qualificazione.

L'Italia di Baldini riprende la marcia nelle qualificazioni europee EMPOLI - La Nazionale Under 21 fa il proprio dovere e, fra le mura amiche del Computer Gross Arena di Empoli, batte per 4-0 la Macedonia del Nord in una gara valida per il girone di qualificazione agli Europei 2027. In attesa di Polonia-Armenia in programma domani gli azzurrini agganciano i polacchi in testa alla classifica e si proiettano con i migliori auspici alla sfida di martedì prossimo contro una delle terze in classifica, ovvero la Svezia. Buoni i segnali arrivati dai ragazzi guidati da Silvio Baldini che hanno mostrato buone trame di gioco e un gran dominio nel possesso palla e nell'iniziativa, peccando invece in fase realizzativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Under 21 travolge la Macedonia a Empoli, gli azzurrini vincono 4-0

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