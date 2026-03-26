Italia Under 21-Macedonia del Nord | orario dove vederla e probabili formazioni Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia

Alle ore 18.15 di oggi, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, si disputa la partita tra Italia Under 21 e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21. La sfida si svolge in un match in cui entrambe le squadre cercano punti per avanzare nel torneo. La partita sarà visibile in diretta e sono state annunciate le probabili formazioni delle due selezioni.

Oggi alle 18.15 al Carlo Castellani di Empoli la sfida valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21. L’Italia è seconda nel gruppo E con 15 punti, tre in meno della capolista Polonia. Baldini: “Non esistono partite scontate, dobbiamo dimostrare il nostro valore” Dopo il largo successo in Montenegro, l’Italia Under 21 torna in campo oggi per continuare la corsa verso la qualificazione all’Europeo di categoria. Al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, fischio d’inizio alle 18.15, gli Azzurrini di Baldini ospitano la Macedonia del Nord in una gara valida per il gruppo E delle qualificazioni. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito su RaiPlay. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Italia-Macedonia del Nord under 21 in tv: probabili formazioni, orari e dove vederlaEmpoli, 26 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini si appresta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni ai prossimi Europei di... Leggi anche: Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Altri aggiornamenti su Italia Under Temi più discussi: Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Riparte la caccia all’Europeo: Baldini convoca 24 Azzurrini, prima chiamata per Daffara, Ahanor, Mannini e Cacciamani; Euro Under 21, Baldini chiama Ahanor. Contro la Macedonia esordio per Cacciamani, Mannini e Daffara. Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21Gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima gara del girone di qualificazione per il prossimo Europeo ... tuttosport.com Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutto su Italia-Macedonia del Nord Under 21, valevole per le Qualificazioni agli Europei di categoria: le info su formazioni, canale tv del match e dove vederlo in diretta streaming. goal.com Italia Under 19 da applausi a Catanzaro, tris di qualità all’Ungheria https://gazzettadelsud.it/p=2189076 - facebook.com facebook La giovane Italia vince: successi per Under 19 e Under 18, a segno anche Arena della Roma x.com