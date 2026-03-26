Lukaku salta il rientro in Italia! L’attaccante resta in Belgio nonostante abbia lasciato il ritiro | il motivo

L'attaccante ha interrotto il ritiro con la squadra e si trova attualmente in Belgio. Non ha ancora fatto ritorno in Italia, e il motivo ufficiale non è stato comunicato. La sua assenza ha attirato l'attenzione dei media sportivi, che seguono da vicino gli sviluppi della situazione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento riguardo ai motivi della sua permanenza in Belgio.

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