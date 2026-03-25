Napoli Lukaku lascia il ritiro con il Belgio | Milan a rischio? Le ultime

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha lasciato il ritiro della nazionale belga. La sua partenza ha suscitato l’attenzione sui possibili risvolti futuri, mentre i media italiani segnalano un potenziale rischio per il club di appartenenza. Attualmente non sono state fornite motivazioni ufficiali riguardo alla decisione dell’attaccante. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli disponibili.

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha lasciato ufficialmente il ritiro della Nazionale per far ritorno a Castel Volturno. Il centravanti azzurro, perciò, farà ritorno da Antonio Conte per continuare ad allenarsi in vista della sfida contro il Milan di Allegri, in programma lunedì 06 aprile alle ore 20:45. Il centravanti era stato convocato da Rudi Garcia, ma ha deciso di rientrare in Italia saltando, di conseguenza, le amichevoli negli Stati Uniti a causa di una condizione fisica non al top. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo! Come riferito sia dal 'Corriere dello Sport' che da 'Il Mattino', Lukaku, dopo un colloquio avuto con il CT, ha avuto l'ok per fari rientro nel belpaese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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