Lukaku rimane in Belgio | il Napoli esprime il suo disappunto

Romelu Lukaku non ha lasciato il Belgio e non si è presentato al ritiro del Napoli, come previsto. La società partenopea ha comunicato il disappunto per l’assenza dell’attaccante e ha attivato le procedure previste dal contratto. La decisione di Lukaku di rimanere in Belgio ha generato reazioni ufficiali da parte del club, che ha avviato le pratiche legali per tutelare i propri interessi.

"> Il Rientro di Romelu Lukaku a Castel Volturno. Martedì scorso, la Società Sportiva Calcio Napoli ha ufficialmente comunicato il rientro di Romelu Lukaku nel quartier generale di Castel Volturno. L’attaccante belga, recentemente impegnato con la sua nazionale per alcune amichevoli negli Stati Uniti, ha deciso di interrompere il suo percorso con il Belgio per concentrarsi sulla propria preparazione atletica in vista della ripresa della Serie A. Questo annuncio ha destato grande attenzione, sia tra i tifosi partenopei che tra gli addetti ai lavori. Lukaku, reduce da una positiva esperienza con il Chelsea, ha trovato un nuovo punto di riferimento nel progetto tecnico del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lukaku rimane in Belgio: il Napoli esprime il suo disappunto. Articoli correlati Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico. Lukaku lascia il ritiro del Belgio per tornare a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. #Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA Una selezione di notizie su Lukaku rimane Temi più discussi: Tensione Napoli-Lukaku: il centravanti resta in Belgio senza l'ok del club, Conte non gradisce; Lukaku lascia il ritiro del Belgio e rientra a Napoli: il motivo; Dal Belgio – Lukaku-Anderlecht, il legame non si spezza: c’è un’ipotesi sul futuro; Napoli: Lukaku torna in anticipo dal Belgio. Lukaku fa scoppiare il caso, Napoli arrabbiato: è rimasto in Belgio senza permessoL'attaccante classe 1993 va contro le direttive del club e fa irritare la dirigenza azzurra e Conte. Ecco cosa è successo ... tuttosport.com Lukaku atteso a Castel Volturno resta in Belgio, malumore del NapoliRomelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio. Una scelta che ha colto di sorpresa il club azzurro che lo attendeva. Lukaku era partito per il B ... rainews.it TMW - Lukaku rimane in Belgio, una scelta per cercare di ritrovare la forma migliore ift.tt/P6GjBm8 x.com Lukaku abbandona il ritiro del Belgio ma rimane in patria! Decisione a sorpresa per la punta del Napoli - facebook.com facebook