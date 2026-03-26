Romelu Lukaku non ha accettato l'invito a partecipare alla nazionale e, nel frattempo, non ha ancora deciso di tornare a giocare con il club campano. In passato, aveva espresso gratitudine nei confronti del Napoli, ma ha mantenuto un atteggiamento cauto riguardo a una possibile riconferma. La situazione rimane aperta, senza annunci ufficiali in merito alle sue future decisioni sportive.

Ci eravamo lasciati un po’ andare nel commentare la notizia che Romelu Lukaku era talmente grato al Napoli che rinunciava alla Nazionale per tornare ad allenarsi a Castel Volturno. Ecco, un po’ come al Master Mind, avevamo indovinato il colore ma non la posizione. Perché sì, Romelu Lukaku non è partito con la Nazionale per gli Stai Uniti ma non torna a Napoli per allenarsi col gruppo squadra. Ha preferito rimanere ad allenarsi in Belgio. Va detto che è un professionista, un calciatore coscienzioso. Quindi seguirà la sua tabella di esercizi per provare a rendersi utile in questo finale di stagione che potrebbe riservare sorprese al campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku non va in Nazionale ma non torna a Napoli (grato sì ma con cautela)

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