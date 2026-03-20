I principali rappresentanti dell’Unione Europea hanno dichiarato di essere pronti a collaborare per assicurare un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Hanno inoltre manifestato apprezzamento per gli sforzi delle nazioni coinvolte nella pianificazione delle operazioni. La presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato la necessità di un intervento delle Nazioni Unite per favorire la stabilità nella regione.

nostro inviato a Bruxelles «Esprimiamo la nostra disponibilità a contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto» di Hormuz e «accogliamo con favore l'impegno delle nazioni che stanno lavorando alla pianificazione preparatoria». Mentre a Bruxelles va in scena il primo Consiglio europeo da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, i principali Paesi europei sottoscrivono una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a consentire la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz. Un documento annunciato da Downing Street e su cui convergono Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e pure Giappone e Canada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alleanza per Hormuz. I big Ue si muovono (ma con cautela). Meloni: serve l'Onu

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