Lo scomposto agitarsi di Trump accelera il declino Usa | non tutti i mali vengono per nuocere

Dopo le ultime settimane di polemiche e scontri, l’attenzione si concentra sul modo in cui l’ex presidente Trump si sta muovendo. Le sue azioni, spesso eccessive e imprevedibili, sembrano accelerare un declino già evidente degli Stati Uniti, che ora affrontano sfide interne e internazionali sempre più complicate. La sua postura dura e le polemiche continue rischiano di approfondire le divisioni nel paese, mentre il sistema politico americano mostra segni di stanchezza e crisi.

Non tutti i mali vengono per nuocere. Il regime fascista e razzista di Trump si sta rendendo colpevole di numerosi crimini all'interno e all'esterno delle frontiere degli Stati Uniti, in quanto costituisce l'ineluttabile prodotto della decadenza profonda e incontenibile del sistema politico ed economico che ha dominato il mondo per oltre ottanta anni. Qualcuno si illude, specialmente all'interno della pavida cosiddetta classe dirigente europea, che si tratti di un fenomeno passeggero. Non è così. Profonda e di lungo periodo è la tendenza, che riguarda l'intero Occidente, verso impianti sociali e politici di netta impronta fascista, basati sull'esclusione di settori crescenti della popolazione e la propaganda suprematista volta a mobilitare altri settori contro nemici più o meno immaginari per coltivare di fatto gli interessi di ristrette classi dominanti.

