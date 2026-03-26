Lukaku? Nessun problema fisico vuole prepararsi per il finale di stagione

Da ilnapolista.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore ha dichiarato di non avere problemi fisici e di volersi concentrare sulla preparazione per le ultime partite di stagione. La sua scelta di allenarsi in Belgio ha suscitato reazioni negative all’interno del club, con l’allenatore e i dirigenti che hanno espresso scontento riguardo a questa decisione. La questione ha generato discussioni tra le parti coinvolte, senza influire ufficialmente sulle competizioni in corso.

La vicenda Lukaku e la sua decisione di continuare ad allenarsi in Belgio hanno acceso le polemiche in casa Napoli (non ne sentivamo proprio il bisogno), con Conte e la società furiosi per questo atteggiamento. A parlare delle condizioni del belga ci ha pensato Vincent Mannaert, direttore tecnico del Belgio. Le parole di Mannaert su Lukaku. Riporta Sporza, testata belga: “ Ha valutato cosa fosse meglio in funzione del proseguimento della sua stagione. La buona notizia è che dal punto di vista medico non c’è alcun problema. Si tratta piuttosto di capire come possa prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli sia per il Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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