Problema fisico per Lorenzo Musetti nella finale a Hong Kong | perché ha chiesto l’intervento del fisioterapista

Durante la finale dell’ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Musetti ha richiesto l’intervento del fisioterapista a causa di un problema fisico. Nonostante lo sforzo, il tennista toscano non è riuscito a conquistare il primo titolo dell’anno, cedendo il passo a Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(2), 6-3. La prestazione di Musetti è stata influenzata da questa difficoltà, che ha limitato le sue possibilità durante l’incontro.

Non riesce a brindare con il primo trionfo del nuovo anno Lorenzo Musetti. Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong il kazako Alexander Bublik piega il giocatore toscano 7-6 (2) 6-3. L'italiano affronta però il match con una forma fisica che non è certamente ideale e deve ricorrere all'intervento del fisioterapista. Nel corso dell'incontro il nuovo numero cinque del mondo lamenta infatti un indolenzimento al braccio destro e ricorre, come prima opzione, all'intervento del medico. La pastiglia somministrata dal dottore non sortisce però gli effetti sperati e il fastidio continua. Musetti, a quel punto, sceglie di ricorrere all'aiuto del fisioterapista.

