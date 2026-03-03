Camera di Commercio Luigi Attanasio confermato presidente

Lunedì 2 marzo 2026, Luigi Attanasio è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova durante il suo secondo mandato. La conferma è avvenuta in una riunione ufficiale, alla quale hanno partecipato i membri dell’ente. Attanasio, che ricopre questa carica da un primo mandato, ha ottenuto nuovamente il sostegno dei presenti. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Eletto per acclamazione, il suo mandato si concluderà nel 2031. In consiglio 10 nuovi ingressi e 15 conferme. Entro marzo il via alla giunta Lunedì 2 marzo 2026 Luigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà nel 2031. La riunione di insediamento del nuovo consiglio camerale è stata convocata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, come previsto dalla procedura. Alla seduta è intervenuto lo stesso Bucci, che, in apertura dei lavori, ha spronato gli organi camerali a fare un programma di mandato, che guardi nel lungo periodo, ai prossimi 20 anni. La riunione, come previsto dalla normativa, è stata presieduta da Felice Negri in qualità di consigliere anziano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ? Tutti gli aggiornamenti su Camera di Commercio Temi più discussi: 2 marzo 2026 il nuovo consiglio di Camera di Commercio di Genova e Luigi Attanasio confermato Presidente per il secondo mandato; Luigi Attanasio confermato alla guida della Camera di Commercio di Genova fino al 2031 -; Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio confermato presidente; Camera di Commercio, Luigi Attanasio acclamato presidente: è il secondo rinnovo. Camera Commercio Genova, Attanasio confermato presidenteLuigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà nel 2031. (ANSA) ... ansa.it Camera di Commercio, Attanasio riacclamato presidente sino al 2031GENOVA - Luigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà ... telenord.it TeleRama. . E' stato presentata questa mattina nel salone della Camera di Commercio la sesta edizione di NautiGo, il salone nautico internazionale del Salento che si svolgerà all'interno del quartiere fieristico dal cinque all'otto marzo prossimi. - facebook.com facebook Hai appena avviato una attività Per te sostegno dalla Camera di Commercio e associazioni di categoria con il Network CreaImpresa Iscriviti! rivlig.camcom.gov.it/notizie/torna-… #cciaarivlig ad Imperia La Spezia Savona #sniunioncamere x.com