Camera di Commercio Luigi Attanasio confermato presidente

Da genovatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 2 marzo 2026, Luigi Attanasio è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova durante il suo secondo mandato. La conferma è avvenuta in una riunione ufficiale, alla quale hanno partecipato i membri dell’ente. Attanasio, che ricopre questa carica da un primo mandato, ha ottenuto nuovamente il sostegno dei presenti. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Eletto per acclamazione, il suo mandato si concluderà nel 2031. In consiglio 10 nuovi ingressi e 15 conferme. Entro marzo il via alla giunta Lunedì 2 marzo 2026 Luigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà nel 2031. La riunione di insediamento del nuovo consiglio camerale è stata convocata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, come previsto dalla procedura. Alla seduta è intervenuto lo stesso Bucci, che, in apertura dei lavori, ha spronato gli organi camerali a fare un programma di mandato, che guardi nel lungo periodo, ai prossimi 20 anni. La riunione, come previsto dalla normativa, è stata presieduta da Felice Negri in qualità di consigliere anziano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ?

Tutti gli aggiornamenti su Camera di Commercio

Temi più discussi: 2 marzo 2026 il nuovo consiglio di Camera di Commercio di Genova e Luigi Attanasio confermato Presidente per il secondo mandato; Luigi Attanasio confermato alla guida della Camera di Commercio di Genova fino al 2031 -; Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio confermato presidente; Camera di Commercio, Luigi Attanasio acclamato presidente: è il secondo rinnovo.

camera di commercio camera di commercio luigiCamera Commercio Genova, Attanasio confermato presidenteLuigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà nel 2031. (ANSA) ... ansa.it

Camera di Commercio, Attanasio riacclamato presidente sino al 2031GENOVA - Luigi Attanasio, al secondo rinnovo, è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Genova. Il suo mandato si concluderà ... telenord.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.