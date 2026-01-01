Villa Guardia in camera da letto c’è nascosta una pistola | arrestato 20enne

A Villa Guardia, durante un controllo della Squadra Mobile, è stata trovata una pistola illegalmente detenuta in una camera da letto di un giovane di 20 anni. L’intervento ha portato all’arresto del ragazzo. L’operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, sottolineando l’importanza di vigilanza e attenzione sul territorio.

Villa Guardia (Como), 1 gennaio 2026 – Il controllo svolto dalla Squadra Monile della Questura di Como a casa di un ventenne di Villa Guardia, ha portato al ritrovamento di una pistola detenuta illegalmente e all'arresto del ragazzo. L'accertamento . L'accertamento, svolto di iniziativa, è avvenuto martedì, quando la polizia ha deciso di procedere a scopo preventivo, presentandosi a casa di un ventenne italiano di Villa Guardia, con famiglia di origine straniera, già noto alla Questura per una serie di precedenti, oltre che di provvedimenti amministrativi come Dacur, Daspo Fuori Contesto o Ammonimenti del Questore, legati soprattutto alle sue frequentazioni e a reati riconducibili al fenomeno delle baby gang.

